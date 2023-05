Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz: Sekt oder Selters

Was spricht im Titelduell der Fußball-Bundesliga für Serienmeister Red Bull Salzburg? Und was für Herausforderer Sturm Graz? Die SN liefern die Antworten.

Das ultimative Duell in dieser Bundesliga-Saison heißt Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz. Ein Duell, in dem es am kommenden Sonntag (17 Uhr) um nichts weniger als die österreichische Meisterschaft geht. Gewinnen die Bullen, ist ihnen der zehnte Titel in Folge und der 14. in der Red-Bull-Ära nicht mehr zu nehmen. Gewinnt Sturm, würden die Steirer in der Tabelle mit Salzburg gleichziehen und ein Herzschlagfinale in den danach noch verbleibenden zwei Runden wäre gewiss. Demnach gilt am Sonntag für beide: ...