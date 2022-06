Red Bull Salzburg gewann Abbruch-Match

Der Fußball-Serienmeister führte im Testspiel gegen ZSKA Sofia nach 71 Minuten mit 2:1, ehe ein medizinischer Notfall in den Vordergrund trat.

Red Bull Salzburg startete so in die neue Saison, wie es sich für einen Meister gehört - mit einem Sieg. Beim 2:1-Testspielerfolg gegen den bulgarischen Vertreter ZSKA Sofia am Freitagabend im Sportzentrum Anif zeigten die Bullen (noch ohne die urlaubenden Nationalteamspieler, dafür mit einigen Liefering-Youngsters) eine engagierte Leistung. Insbesondere in der Offensive bekam man bereits einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Wochen folgen wird - einen beinharten Konkurrenzkampf. Roko Šimić (37.) per Kopf und Junior Adamu (52.) nach ...