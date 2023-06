Red Bull Salzburg gewinnt ersten Test dank Neuzugängen

Vorn benötigte Neo-Stürmer Petar Ratkov keine acht Minuten zum ersten Treffer. Hinten hielt Tormann Alexander Schlager den glücklichen 2:1-Sieg gegen Ferencváros Budapest mit starken Paraden fest.

Red Bull Salzburg hat die neuen Heimtrikots erfolgreich eingeweiht. Im Testspiel zweier Serienmeister setzten sich die Bullen am Freitagabend in St. Johann gegen Ferencváros Budapest mit 2:1 durch. Die Salzburger nehmen durchaus Positives ins Trainingslager nach Saalfelden mit, das am Samstag startet.

Salzburger "U21" legt stark los

In Abwesenheit zahlreicher (potenzieller) Stammkräfte durften sich einige Talente Chefcoach Matthias Jaissle zeigen. In der Startelf standen mit Andreas Ulmer (37 Jahre), Philipp Köhn (25) und Nicolás Capaldo (24) nur drei Kicker, die nicht mehr in einer U21 spielen dürften. Ihr Debüt feierten der deutsche Rechtsverteidiger Leandro Morgalla und Angreifer Petar Ratkov aus Serbien.

Ratkov staubt nach Eigentor ab

Der Auftakt verlief mit zwei frühen Treffern vielversprechend. Ein Rückpass von Anderson Esiti, durch hohes Pressing provoziert, landete in der fünften Minute im eigenen, ungarischen Tor. Drei Minuten später staubte der 19-jährige Ratkov nach Bryan Okohs Stangenkopfball per Kopf ab. Den Ungarn, die ohne ihren erkrankten Chefcoach, FC-Tirol-Legende Stanislaw Tschertschessow, auskommen mussten, schmeckte die aggressive Gangart der Salzburger gar nicht. Nach dem 2:0 befreiten sie sich aber zusehends. Die zweite gute Chance nutzte Ferencváros zum Anschlusstreffer. Kristoffer Zachariassen bekam auf Ulmers Seite viel Freiraum und ließ Köhn keine Abwehrchance.

Schlager beweist seine Klasse

In der zweiten Halbzeit durfte sich dann Köhns Ersatzmann Alexander Schlager auszeichnen. Als erfahrener Rückhalt einer äußerst jungen FC-Liefering-Auswahl hielt der Neuzugang, der zuletzt auch im Nationalteam geglänzt und dann auf seinen Urlaub verzichtet hatte, nach 15 Sekunden erstmals stark, war auch danach voll gefordert. Während Schlager nicht zu überwinden war, vergab vorn Marcell Berki die beste Salzburger Einschussgelegenheit. Es blieb beim 2:1-Auftakterfolg. Das nächste Testmatch findet im Rahmen des Trainingslagers am Dienstag gegen Legia Warschau statt. Wohl keine Zukunft in Salzburg hat Bernardo. Der noch in Brasilien weilende Abwehrspieler hat die Freigabe für einen Wechsel erhalten.