Red Bull Salzburg gewinnt in Wels - Mini-Haaland als Cup-Held

Dank eines Doppelpacks von Youngster Benjamin Sesko feierte Red Bull Salzburg am Freitag in der ersten Runde des ÖFB-Cups einen verdienten 4:1-Sieg beim Regionalligisten Hertha Wels.

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg konnte am Freitag das Pflichtspieldebüt von Matthias Jaissle erfolgreich gestalten. Der neue Bullen-Trainer sah beim Cup-Auftritt gegen Hertha Wels zwar viel Leerlauf, am Ende setzten sich die Salzburger beim Regionalligisten aber verdient mit 4:1 durch.

Die erste Pflichtspiel-Aufstellung des 33-Jährigen gibt Aufschlüsse, wer beim Deutschen derzeit die Nase vorn hat. Im Tor begann in Oberösterreich Nico Mantl, der sich somit im Kampf um die Nummer eins wohl gegen Philipp Köhn durchgesetzt hat. Oumar Solet bekam in der Innenverteidigung den Vorzug vor Rückkehrer Jérôme Onguéné und Youngster Nicolas Seiwald durfte im Mittelfeld von Beginn an ran.

Und in den ersten Minuten sah es so aus, als ob die Bullen dem Gegner überhaupt keine Chance lassen würden. Bereits nach acht Sekunden hatte die Jaissle-Elf den ersten Eckball, die dritte Standardsituation führte in der 14. Minute zum verdienten Führungstreffer. Nach einer Ecke von Kapitän Zlatko Junuzovic konnte der starke Wels-Goalie Indir Duna einen Kopfball von Rasmus Kristensen zwar noch an die Latte lenken, gegen den Nachschuss von Bernardo war er aber machtlos.

Nach der Führung riss jedoch der Faden im Bullen-Spiel. Der Titelverteidiger war zwar weiterhin klar feldüberlegen, spielerisch lief aber nicht mehr viel zusammen. "In dieser Phase waren wir zu lasch und zu wenig konsequent", gesteht Junuzovic. Trotzdem fiel der Ausgleich der Oberösterreicher wie aus dem Nichts. Die Bullen-Defensive brachten den Ball in der 33. Minute nach einem Freistoß nicht aus der Gefahrenzone, Wels-Kapitän Florian Maier zimmerte das Spielgerät aus rund 18 Metern per Volleyschuss unhaltbar ins lange Eck.

Zum Drüberstreuen musste Noah Okafor wenige Minuten später wegen einer Leistenverletzung durch Youngster Benjamin Sesko ersetzt werden. Der 18-jährige Slowene, der erst im Sommer vom FC Liefering hochgezogen wurde, lief zu Beginn der zweiten Halbzeit zu Höchstform auf. Der Angreifer, der wegen seiner Torgefahr und seiner Körpergröße gerne mit Erling Haaland verglichen wird, versenkte den Ball in der 52. Minute nach einem Querpass von Bernardo aus wenigen Metern zum 2:1 im Netz. Nur vier Minuten später war 1,94 Meter große Stürmer nach einer perfekten Junuzovic-Flanke per Kopf abermals zur Stelle und brachte die Bullen in Wels endgültig auf die Siegerstraße.

Wer dachte, dass die Bullen gegen einen immer müder werdenden Gegner spielerisch nochmal einen Gang zulegen, wurde enttäuscht. Die Jaissle-Elf kontrollierte zwar weiterhin das Spielgeschehen, wurde aber nur mit Distanzschüssen mehrmals gefährlich. Einer fand kurz vor dem Ende den Weg ins Tor: Der eingewechselte Youngster Luka Sucic traf aus rund 18 Metern ins lange Eck - 4:1.

"Die erste Halbzeit haben wir uns anders vorgestellt, das haben wir in der Pause auch angesprochen. Letztendlich war es aber ein verdienter Sieg. Es ist aber auch klar, dass wir noch Luft nach oben haben und uns in den nächsten Wochen noch weiterentwickeln müssen", erklärte Jaissle nach seinem ersten Pflichtspiel.