Red Bull Salzburg: Goldjunge Benjamin Šeško ist die Lebensversicherung der Bullen

Dass die Bullen dem zehnten Meistertitel in Serie sehr nahe gekommen sind, haben sie insbesondere ihrem 19-jährigen Torjäger zu verdanken.

Die Fußball-Bundesliga hat ihr großes "Finale". Am kommenden Sonntag geht es im direkten Duell zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg (42) und Verfolger Sturm Graz (39) um nichts weniger als die Meisterkrone. Gewinnen die Bullen, ist ihnen der zehnte Bundesliga-Titelgewinn in Folge gewiss. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, liegt an einem jungen Mann: Benjamin Šeško.

Benjamin Šeško einmal mehr mit Goldtor für Red Bull Salzburg

Der 19-jährige Slowene avanciert in der Meistergruppe zu Salzburgs Lebensversicherung. ...