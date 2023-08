Red Bull Salzburg: Halber Kader verletzt - wer nutzt die Chance?

In der Verteidigung Aleksa Terzic, Oumar Solet, Bryan Okoh, Andreas Ulmer, Daouda Guindo, Lukas Wallner und Leandro Morgalla. Davor Nicolas Capaldo, Mamady Diambou, Justin Omoregie, Luka Sucic und Moussa Yeo. Und im Angriff Sekou Koita, Fernando und Petar Ratkov. Aus diesen 15 Spielern könnte Trainer Gerhard Struber gewiss ein Bullenteam formen, das am Sonntag (17 Uhr) in Hartberg mit dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel die Tabellenführung der Bundesliga verteidigt. Gut, einen Tormann würde Struber wohl noch brauchen. Das weitaus größere Problem für Red Bull Salzburg ist allerdings: Diese 15 Kicker stehen nicht im Matchkader, sondern auf der Verletztenliste des Serienmeisters. Erst beim Heimsieg gegen Austria Wien am Sonntag gesellten sich mit dem im Zentrum gesetzten Solet, der sich eine Knieverletzung zuzog, und dem Startelf-Debütanten Morgalla (Bänderriss im Knöchel) weitere Defensivspieler dazu. Beide werden mehrere Wochen fehlen. Der 32-Mann-Kader ist damit beinahe halbiert. Vor allem in der Abwehr ergeben sich für Spieler wie Kamil Piatkowski und Samson Baidoo nun ungeahnte Chancen. Vor allem ÖFB-U21-Ass Baidoo deutete gegen Inter Mailand und Austria Wien sein Potenzial bereits an. Und Abwehrtalente wie der brasilianische Nachwuchsteamspieler Douglas Mendes tummeln sich auch beim FC Liefering. Sorgen müssen sich die Bullen demnach nicht, rätseln werden sie aber gewiss ob der vielen Verletzungen.