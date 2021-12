"Red Bull Salzburg ist die Lokomotive"

Sportdirektor Christoph Freund sieht Österreichs Fußball vor dem Jahresabschluss auf dem richtigen Weg: "Die anderen ziehen mit."

Nach dem "größten Tag in der Vereinsgeschichte", wie Sportdirektor Christoph Freund den Sieg gegen Sevilla und den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Champions League voller Euphorie einordnete, kehrt Fußballmeister Red Bull Salzburg ein letztes Mal in diesem Jahr zurück in den Bundesliga-Alltag. Am Samstag um 17 Uhr gastiert die WSG Tirol in der Bullen-Arena und es wäre wohl ein ähnliches Fußballwunder wie das 1:0 über den spanischen Tabellenzweiten, wenn die Tiroler etwas Zählbares zum Jahresabschluss mit nach Hause nehmen könnten.

