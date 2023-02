Red Bull Salzburg ist zurück aus der Winterpause: Beim Kaltstart wartet ein heißes Duell

Vor dem Cup-Duell mit Sturm Graz ist der Konkurrenzkampf bei Red Bull Salzburg groß. Kommt auch noch ein Verteidiger aus Valencia?

Wenn am Freitag um 20.45 Uhr das ÖFB-Cup-Viertelfinale zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz angepfiffen wird, endet in Österreich eine 82 Tage dauernde Fußballpause. Für Bullentrainer Matthias Jaissle war die außergewöhnlich lange Saisonvorbereitung gefühlt eine halbe Ewigkeit, für Sportdirektor Christoph Freund hingegen eine perfekte Gelegenheit, in aller Ruhe einige wichtige sportliche Weichenstellungen zu tätigen. Es gab in dieser Winterpause deutlich mehr Transferbetrieb wie ursprünglich geplant. Abgänge wie Max Wöber (Leeds), Nico Mantl (Aalborg/Leihe), Roko Šimić (Zürich/Leihe), Kamil Piątkowski (Gent/Leihe) ...