Red Bull Salzburg: Jetzt beginnt das große Zittern

Die dritte Teilnahme an der Champions League hat für Red Bull Salzburg ganz nach Wunsch begonnen. Der erstmalige Achtelfinalaufstieg schien nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen nur noch Formsache zu sein. Nach den Pleiten in Wolfsburg und Lille beginnt jetzt aber das große Zittern. Die Bullen haben zwar noch immer alle Aufstiegschancen, im letzten Gruppenspiel gegen den FC Sevilla wird es aber eine Topleistung brauchen, um den Sprung in die K.-o.-Phase zu schaffen. 2019 und 2020 hatte der ...