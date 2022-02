Red Bull Salzburg kämpft mit Corona: Einigen Profis geht es nicht so gut

Ob Fußballmeister Red Bull Salzburg am Mittwoch beim LASK antreten kann, entscheidet sich am Montag nach weiteren Tests. Einige Salzburg-Kicker mit einem weniger milden Verlauf.

Eine kleine Gruppe von Fußballprofis von Red Bull Salzburg absolvierte am Sonntag im Trainingszentrum in Taxham eine Einheit. Mit 17 infizierten Spielern hat die Coronawelle die Bullen voll erwischt. Ob die Partie des Meisters am Mittwoch beim LASK stattfinden kann oder nicht, das wird vor allem von den Testungen am Montag abhängen.

Personell geschwächt werden die Salzburger auf alle Fälle in das Spiel der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der Bundesliga gehen. Denn laut Informationen der "Salzburger Nachrichten" geht ...