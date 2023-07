Red Bull Salzburg kassiert weitere Testspielniederlage

Die Bullen wurden gegen den dänischen Club Nordsjaelland für Fehler bestraft.

Red Bull Salzburg hat zum Abschluss des Trainingslagers in Saalfelden am Samstag in Anif gegen den FC Nordsjaelland 0:2 verloren. Die Bullen vergaben vor allem vor der Pause gute Torchancen. Kurz vor der Halbzeit mussten die Hausherren aber einen bitteren Gegentreffer hinnehmen. Nach einer Flanke von der linken Seite brachte Salzburgs Abwehr den Ball nicht weg. Er landete über Umwege vor den Beinen des dänischen Angreifers Benjamin Nygren, der trocken einschob. Kurz darauf vergab Dorgeles Nene die große Ausgleichschance.

Individuelle Fehler werden bestraft

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Fehler der Salzburger wurden eiskalt bestraft. Ein Ballverlust in der Abwehrreihe ermöglichte Mads Hansen das 2:0. Der Angreifer vollendete via Innenstange. Das Offensivspiel der Salzburger stockte danach deutlich. Erst in der Schlussphase kam die Elf von Chefcoach Matthias Jaissle wieder auf. Doch Petar Ratkov und Co. blieben im Abschluss glücklos.