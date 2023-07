Red Bull Salzburg kassiert zehn Millionen Euro für Philipp Köhn - Alexander Schlager ist der große Sieger der Vorbereitung

Red Bull Salzburg geht mit den Torhütern Alexander Schlager und Nico Mantl in die Saison. Philipp Köhn wird zu Monaco wechseln.

Am Donnerstagvormittag versammelte sich der Kader von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena, um sich für das Mannschaftsfoto für die neue Saison zu formieren. Auf diesem fehlt der Stammtorhüter der beiden vergangenen Jahre. Der Schweizer Philipp Köhn weilte zum Zeitpunkt der Aufnahmen schon an der Côte d Azur, um beim AS Monaco die letzten medizinischen Tests zu absolvieren. Knapp über zehn Millionen Euro müssen die Monegassen von Trainer Adi Hütter für den Transfer überweisen. Einen Teil der Summe könnten die Bullen schon in den nächsten Tagen wieder investieren.

Alexander Schlager wohl die neue Nummer eins

Nach dem Abgang von Köhn, heißt der große Gewinner der Vorbereitungsphase auf die neue Saison Alexander Schlager. Österreichs Nationalteam-Torhüter muss sich nun nicht mehr, wie bei seiner Vertragsunterzeichnung hinter Köhn als Nummer zwei anstellen, sondern der 27-Jährige hat nun beste Chancen, als Nummer eins in die Saison 2023/24 zu starten. Das wird auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick freuen. Der Deutsche kann in Zukunft auf einen Schlussmann setzen, der bei einem Topclub permanent erste Wahl sein wird. Sollte sich das ÖFB-Team für die Endrunde der Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren, dann ist davon auszugehen, dass Schlager auch bei der Endrunde die Nummer eins sein wird.

Dänischer Youngster erhöht Konkurrenzkampf

Dazu zeigte der gebürtige Salzburger auch schon in den Vorbereitungsspielen, dass er glänzend in Form ist. Schlager spielte in den bisherigen Test fehlerlos. Deshalb wird es für Rückkehrer Nico Mantl, dessen Leihvertrag in Dänemark bei Aalborg endete, schwierig werden, den Kampf gegen Schlager für sich zu entscheiden.

Hingegen könnte sich der Kampf um einen Platz im Mittelfeld noch einmal richtig erhöhen. Denn die Salzburger zeigen Interesse an einer Verpflichtung von Mads Bidsrup vom englischen Premier-League-Club FC Brentford. Das berichtete das dänische Blatt B.T. und auch die "Salzburger Nachrichten" haben erfahren, dass der Mittelfeldspieler mit den Bullen schon in Kontakt steht und der Transfer auch demnächst offiziell werden könnte. Für den 22-Jährigem, der im Mittelfeld jede Position übernehmen kann, müsste der Serienmeister an die sechs Millionen Euro überweisen. Zuletzt bei seiner Leihe beim dänischen Topclub FC Nordsjaelland kam er meist auf der halblinken Position in einem Dreier-Mittelfeld zum Einsatz. Beim dänischen Vizemeister überzeugte Bidsrup vor allem mit seiner Dynamik und Zweikampfstärke.