Red Bull Salzburg: Letzte Chance für die Spieler aus der zweiten Reihe

Den Meistertitel in der Tasche, kann Red Bull Salzburg am Mittwoch gegen Sturm Graz erste Weichen für die Saison 2022/23 stellen. Wer jetzt nicht überzeugt, wird im Sommer gehen müssen.

Die Meisterparty war hoch emotional und feuchtfröhlich. Über die Dauer der Feierlichkeiten nach dem 5:0-Kantersieg am vergangenen Sonntag gegen Austria Wien wurde bei Red Bull Salzburg Stillschweigen vereinbart. Das kennt man ja schon von Transferverhandlungen. Mit Gewissheit sagen lässt sich, dass sich die Bullen-Profis am Montagnachmittag im Trainingszentrum in Taxham zu einer Regenerationseinheit eingefunden haben, ehe schon am Dienstag das Abschlusstraining für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Sturm Graz (Mittwoch, 18.30 Uhr) auf dem Programm stand.

Naturgemäß waren die prägenden Spieler der Saison an vorderster Stelle bei der internen Meisterfeier, beginnend mit Karim Adeyemi über Noah Okafor bis hin zu Rasmus Kristensen. Mit dem Titel dürfen sich aber auch die Kicker aus der zweiten Reihe schmücken, wenngleich ihre Partylaune wesentlich gedämpfter war. Spieler wie Edelreservist Antoine Bernede, Torhüter Nico Mantl oder der Langzeitverletzte Albert Vallci haben über die Saison einen gewissen Frust aufgebaut. Für sie bietet sich in den abschließenden vier Meisterschaftsrunden - sofern sie von Trainer Matthias Jaissle berücksichtigt werden - die letzte Chance, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Gelingt das nicht, ist ein Abschied im Sommer die einzige Option.

Bernede kommt immerhin auf 16 Bundesliga-Einsätze, durchgespielt hat der 22-jährige Franzose allerdings nur ein einziges Mal. Zuletzt war der Mittelfeldmann mit einer Knieverletzung out. Trist liest sich auch Bernedes Erfolgsstatistik: null Tore und genauso wenige Assists. Seine Körpersprache spricht Bände. Eine von Sportdirektor Christoph Freund eingefädelte Leihe im vergangenen Sommer, um nach zwei Schienbeinbrüchen Spielpraxis zu sammeln, verweigerte Bernede. Doch diesmal scheint das Ende des einstigen Toptalents, das 2019 ablösefrei von Frankreichs Meister Paris Saint-Germain kam, bei Red Bull Salzburg besiegelt zu sein.

Ähnliches gilt für Torhüter Mantl, der nach einem Zwei-Millionen-Euro-Transfer mit großen Ambitionen in Salzburg begonnen hatte, nach einem wackeligen Auftritt im ersten Meisterschaftsspiel gegen Sturm Graz (3:1) aber auf die Ersatzbank verbannt wurde - und dort den kometenhaften Aufstieg von seinem Kontrahenten Philipp Köhn mitansehen musste. Der 22-jährige Mantl, bei den Bullen mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, ist entsprechend unzufrieden und soll Sportdirektor Freund bereits um eine Freigabe gebeten haben. Oder gibt Jaissle seinem deutschen Landsmann im Saisonfinale noch einmal eine Chance?

"Wir müssen mal schauen, wie wir es personell angehen. Das entscheiden wir kurzfristig", meinte der Meistercoach vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten Sturm Graz, bei dem die Salzburger neben den angeschlagenen Nicolás Capaldo (Knie) und Noah Okafor (Prellung) auch Mohamed Camara aufgrund einer Gelb-Sperre vorgeben müssen. "Wir sind sehr froh, dass wir am letzten Wochenende den Sack zumachen konnten. Den Titel zu Hause mit unseren Fans feiern zu dürfen war schon etwas sehr Besonderes. Aber jetzt geht der Blick auch schon wieder nach vorn. Die Saison ist ja noch nicht vorbei, auf uns wartet wieder eine intensive Woche. Und natürlich ist das Finale im ÖFB-Cup (am Sonntag gegen die SV Ried, Anm.) schon im Hinterkopf. Wir wollen unbedingt das Double perfekt machen."

Vielleicht reicht es im Saisonfinish ja auch für Albert Vallci noch zu einem Comeback nach über einem Jahr Verletzungspause. Am 25. März 2021 erlitt der Abwehr-Allrounder in einem Testspiel einen Achillessehnenriss - und hat seither kein einziges Pflichtspiel mehr bestritten. Inzwischen ist Vallci zurück im Mannschaftstraining, seine Zukunft bei Red Bull Salzburg ist aber ebenso ungewiss wie jene von Bernede, Mantl und Co.

Vom Verein bestätigt sind bis dato nur die Abgänge von Zlatko Junuzović und Jérôme Onguéné (zu Eintracht Frankfurt), deren Verträge nicht verlängert wurden.