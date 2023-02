Red Bull Salzburg: Mit Matchwinner Capaldo jubelte seine ganze Familie

Nicolás Capaldo war gegen AS Rom etwas überraschend in die Startelf von Fußballmeister Red Bull Salzburg gerutscht. Der Abend wurde ein ganz besonderer für den Argentinier.

Der neue Red-Bull-Chef Mark Mateschitz bereute seinen Besuch in der Bullen-Arena am Donnerstag auf keinen Fall. Denn Red Bull Salzburg zwang im Hinspiel der Zwischenrunde in der Europa League den Favoriten AS Rom mit 1:0 in die Knie. Mit einer guten Ausgangsposition können die Salzburger nun das Rückspiel am Donnerstag in Angriff nehmen. Der Argentinier im Bullen-Dress, Torschütze Nicolás Capaldo, stahl dabei seinem Landsmann bei der Roma, Weltmeister Paulo Dybala, die Show. Da jubelte auch Capaldos Familie, die aus Argentinien ...