Red Bull Salzburg mühte sich bei Rapid: Die Meisterschaft bleibt ein Roulette

Dass Red Bull Salzburg über die größten finanziellen Möglichkeiten und die höchste Kaderqualität in der Fußball-Bundesliga verfügt, ist unumstritten. In der aktuellen Situation bringt den Bullen dieser Umstand jedoch keinen Vorteil. Zu viele Salzburger Leistungsträger sind in der entscheidenden Phase der Meistergruppe verletzt, zu wankelmütig sind die Leistungen jener Profis, die die Lücke füllen und den Meistertitel wieder an die Salzach holen sollen. Am vergangenen Sonntag beim 2:0 gegen Sturm Graz glänzte das Team von Trainer Matthias Jaissle noch als Abwehrbollwerk und mit spektakulären Offensivaktionen, am Mittwoch beim hitzigen 1:1 gegen Rapid leisteten sich die Bullen plötzlich wieder unerklärliche Unsicherheiten in der Defensive, Fehler im Spielaufbau und waren im Angriff schlichtweg zu harmlos. Die Meisterschaft bleibt ein Roulette, der Titelkampf ein hochspannendes Duell mit Sturm Graz.