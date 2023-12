Red Bull Salzburg: Nächste Generation ist schon einen Schritt voraus

Salzburgs nächste Bullen-Generation überwintert fix im internationalen Bewerb Youth League und kann gegen Benfica Lissabon befreit aufspielen.

Red Bull Salzburg spielt am Dienstagabend (21 Uhr) gegen Benfica Lissabon um den Verbleib in einem internationalen Fußball-Wettbewerb. Stunden vor dem Gruppenfinale in der Champions League kommt es um 14.30 Uhr in der Lieferinger Akademie auch im U19-Bewerb Youth League zu diesem Aufeinandertreffen - mit einem wichtigen Unterschied: Die Jungbullen müssen nicht mehr zittern. Sie stehen nach drei Siegen und zwei Unentschieden bereits als Gruppensieger fest und damit im Achtelfinale. Im Frühjahr nehmen sie den zweiten Titel ins Visier.

Da ist das Duell mit den Portugiesen eine gute Einstimmung zum Jahresabschluss. Denn diese standen im Endspiel gegenüber, als die Salzburger 2017 triumphierten (2:1) und als fünf Jahre später die Wiederholung des Coups misslang (0:6). Nach dem 1:1 im Hinspiel dieser Saison kämpft das zweitplatzierte Lissabon noch gegen das Ausscheiden - anders als die Hausherren. "Wir sind megastolz, dass wir in dieser Hammergruppe bereits vor dem letzten Spiel Gruppensieger sind", sagt Trainer Onur Cinel, dessen Kicker zuletzt mehr als zwei Wochen spielfrei waren. Alparslan Baran, Salko Hamzić, John Mellberg, Valentin Oelz und Tolgahan Sahin fallen aus. Weitere Kicker sind krankheitsbedingt fraglich. Coach Cinels Vorfreude ist dennoch groß. Er sagt: "Ein super Abschluss mit einem richtigen Highlight zu Hause - gegen eine Mannschaft, die in dieser Altersklasse individuell zu den besten Europas gehört."