Red Bull Salzburg nahm volles Risiko - und gewann

Red Bull Salzburg weiß, wie man Fußballfeste feiert, auch wenn sie schon zur Routine geworden sind. Tausende Fans sorgten nach der Partie am Sonntag gegen Austria Klagenfurt bei der Meisterfeier vor der Bullen-Arena für Gänsehautstimmung. Vielleicht auch deshalb, weil der Gewinn des zehnten Meistertitels in Serie nicht ganz der Normalität entsprach. Der Serienmeister dominiert zwar weiter die Bundesliga, aber die Leichtigkeit und die Selbstverständlichkeit, wie der Titel in den vergangenen neun Saisonen gewonnen wurde, fehlten. Daher kommt dem Jubiläumstitel auch ...