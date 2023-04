Red Bull Salzburg nicht mehr auf Titelkurs? Gereizte Bullen sind gefährliche Bullen

Die Bundesliga-Meistergruppe verläuft nicht so, wie man das beim erfolgsverwöhnten Serienchampion Red Bull Salzburg gewöhnt ist. Es sind weniger die Resultate, die Unruhe ins Bullen-Team bringen, sondern vielmehr die Leistungen. Vor allem der teilweise inferiore letztwöchige Auftritt beim 3:3 gegen Austria Wien ließ die Wogen im "Fußball-Paradies" hochgehen. Vorerst keine Entspannung brachte am Sonntag das Schlagerspiel gegen den LASK. Wieder gab es "nur" ein Unentschieden für die Salzburger, wieder ließen sie eine gewisse spielerische Klasse vermissen. So versprechen die finalen ...