Red Bull Salzburg: Nicolas Seiwald macht den nächsten Karriereschritt

Mit 21 Jahren schlüpft Nicolas Seiwald bei Red Bull Salzburg in eine Führungsrolle. Spielt Andreas Ulmer nicht, ist der Kuchler Kapitän.

Das letzte Vorbereitungsspiel (1:0 am Samstag gegen Slovan Bratislava) hat Nicolas Seiwald aufgrund einer Erkältung verpasst. Wird er rechtzeitig fit, steht sein Einsatz am kommenden Freitag (20.45 Uhr) im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz dennoch außer Frage. Der Mittelfeldspieler gehört bei Red Bull Salzburg in dieser Saison zum unverzichtbaren Stammpersonal.

Nach 89 Pflichtspielen, 14 Vorlagen und zwei Toren im Bullen-Trikot macht Seiwald nun den nächsten Karriereschritt. Mit nur 21 Jahren steigt der Kuchler zum zweiten Kapitän hinter Andreas Ulmer ...