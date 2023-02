Salzburger Jungbullen reisen mit viel Selbstvertrauen zum Achtelfinale in der Youth League.

Federico Crescenti (l.) und Co. stiegen in Bern auf.

Red Bull Salzburg fordert Real Madrid. Was in der Champions League eine schier unlösbare Aufgabe wäre, ist im Achtelfinale der Youth League ein Duell auf Augenhöhe. Denn im "kleinen" Europacup zählt auch Salzburg zu den Großen.

Der Titelgewinner von 2017 unterlag im Vorjahr im Endspiel Benfica Lissabon. Und 2020 kam das Aus erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger: Real Madrid gewann gegen Luka Sučić und Co. 2:1. Am Mittwoch (14 Uhr/ live Sky) können die Jungbullen in ...