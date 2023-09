Red Bull Salzburg ließ im Salzburg-Derby keine Brisanz zu

Die Austria-Fans machten Stimmung, die Profis von Red Bull Salzburg blieben aber gelassen.

Die Ausgangslage vor dem Salzburger Derby in der 2. Runde des österreichischen Fußballcups zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg versprach viel Brisanz und eine hektische Atmosphäre. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen. 4100 Zuschauer, darunter 400 Anhänger der Bullen, waren dann am Dienstag live dabei, als Salzburg ein Fußballfest feierte. Denn auf den Rängen gab es kaum Zwischenfälle und Ausschreitungen und auf dem Rasen zeigten sich die Profis von Red Bull Salzburg beim 4:0 von der Kulisse überhaupt nicht beeindruckt, ließen dort keine Brisanz aufkommen.

Nachdem Bullen-Kapitän Amar Dedić schon nach sieben Minuten die erste Topchance zum Führungstreffer genutzt hatte, war klar, dass es den Amateuren der Austria auch nicht gelingen wird, die Truppe von Trainer Gerhard Struber zumindest ein wenig zu ärgern. Aber von einem Team, das in der Champions League dabei ist und das einen Marktwert von 206 Millionen Euro hat, kann man auch erwarten, dass es einen Club aus der Regionalliga klar beherrscht. So gesehen muss den Austria-Kickern auch ein Kompliment gemacht werden, dass sie bis zur 64. Minute nur ein Gegentor kassierten. Aber 42:2 aus Sicht der Bullen bei den Torschüssen beweist, dass der Serienmeister extrem fokussiert in das Spiel gegangen war. "Für uns ist wichtig, dass wir in die nächste Cup-Runde gekommen sind. Wir haben uns so viele Chancen herausgespielt, da ist der Sieg in der Höhe absolut verdient - wir hätten sogar mehr Tore schießen müssen. Von der ersten Sekunde weg haben wir die Richtung vorgegeben. Es war ein sehr professioneller und dominanter Auftritt von uns", betonte Struber.

Nach der überraschenden Heimpleite in der Liga am vergangenen Samstag gegen Blau-Weiß Linz stand für die Bullen auch viel Reputation auf dem Spiel. Denn eine weitere Niederlage gegen einen krassen Außenseiter wäre eine sportliche Katastrophe gewesen. Dementsprechend ernsthaft traten Dedić und Co. auch auf. "Wir haben die Aufgabe sehr souverän erledigt. Wir haben verdient gewonnen, es war eine gute Mannschaftsleistung. Uns war schon klar, dass es schwierig werden würde, weil die Austria tief verteidigen wird. Mit dem 1:0 ist es aber ein bisschen einfacher geworden. Es war eine schöne Stimmung hier im Stadion, ein Derby - war cool." Struber gab auch zu, dass man sich überaus akribisch auf das Derby vorbereitet hatte. "Es war emotionell eine Herausforderung", behauptete der Kuchler nach dem Einzug in das Achtelfinale.

Für Austria-Torhüter Manuel Kalman, der einige ganz starke Reaktionen zeigte, übertraf die Stimmung im Stadion von Grödig die Erwartungen: "Wir hatten schon vor dem Spiel gewonnen, wenn man sich den Support anschaut. Das ist schon heftig. Als Spieler hat man da Gänsehaut, das erlebt man nicht oft." Während nicht alle Gesänge der Austria-Anhänger in Bezug auf die Bullen jugendfrei waren, meinte Austria-Trainer Christian Schaider diplomatisch: "Ich glaube, jeder Verein hat eine Berechtigung. Wir haben eine andere Identifikation und Identität und genauso RB."

Viel Brisanz hatten zuvor auch schon die Bullen-Profis aus der Partie genommen. Die Tore wurden eher zur Kenntnis genommen als euphorisch, provozierend bejubelt.