Red Bull Salzburg: Testspielserie gipfelt in Duell mit Liverpool

Nach einer Trainingswoche probt Fußballmeister Red Bull Salzburg am Freitag (18 Uhr) im Sportzentrum Anif erstmals den Ernstfall. Testspielgegner ist der bulgarische Vizemeister ZSKA Sofia. Zu viele Aufschlüsse darf man sich davon nicht erwarten, die Bullen treten mit einer "Rumpftruppe" an. Die Nationalteamspieler befinden sich nach wie vor im Urlaub und steigen erst im Verlauf der kommenden Woche während des Trainingslagers in Bramberg im Oberpinzgau an.

Dort will sich Red Bull Salzburg nicht nur für den Bundesliga-Auftakt am 22. Juli gegen Austria Wien trimmen, sondern auch für das Testspiel-Highlight am 27. Juli (20 Uhr, live bei ServusTV) gegen Liverpool. Am Donnerstag bestätigte der Club, nachdem alle Details vertraglich abgesichert wurden, was die SN bereits vorab berichteten. "Der gute Kontakt zum FC Liverpool ist nach den Spielen in der Champions League und dem Testmatch 2020 immer aufrechtgeblieben. Dadurch haben wir jetzt die besondere Möglichkeit, unseren Fans ein weiteres Duell mit den Reds auf hohem Niveau bieten zu können. Und dabei gibt es für unsere treuen Dauerkarten-Besitzer ein ganz besonderes Zuckerl: sie können um nur 20 Euro bei diesem Kracher mit dabei sein", erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter. Der Vorverkauf für das Duell mit dem englischen Vizemeister und Champions-League-Finalisten beginnt am 27. Juni.

Einen neuen Verein haben indessen zwei ehemalige Bullen-Profis gefunden: Stefan Ilsanker wechselt von Eintracht Frankfurt zum Serie-A-Absteiger Genoa CFC, Takumi Minamino hat Liverpool in Richtung AS Monaco verlassen.