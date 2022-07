Red Bull Salzburg: Tijani erleidet Schien- und Wadenbeinbruch

Fußball-Serienmeister Salzburg kann in den kommenden Monaten nicht mit Mittelfeldmann Samson Tijani planen. Wie die "Bullen" am Sonntag mitteilten, erlitt der 20-Jährige im Samstag-Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam einen Schien- und Wadenbeinbruch, wurde bereits operiert und wird "mindestens für den Rest des Jahres" ausfallen. Der Nigerianer absolvierte nach einem Leihengagement in Hartberg 2020/21 in der Vorsaison 16 Partien für Liefering bzw. 5 Spiele für Salzburg.

SN/APA/BARBARA GINDL Lange Verletzungspause für Salzburgs Tijani