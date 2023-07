Red-Bull-Salzburg-Tormann Philipp Köhn im Interview: "Duell mit Alex Schlager bringt mich näher ans Maximum"

Philipp Köhn hat sich mit seinen Paraden im Tor von Red Bull Salzburg ins internationale Rampenlicht gespielt. Im SN-Interview spricht der Schweizer auch über seine Zukunft.

Torhüter Philipp Köhn startet mit viel Zuversicht in die Saison.

Bei der 0:2-Testspielniederlage am Dienstag gegen Legia Warschau pausierte der Torhüter von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Philipp Köhn. Das war mit Trainer Matthias Jaissle so abgesprochen. Der 25-jährige Schweizer geht in die Saison 2023/24 als Nummer eins, allerdings hat er ...