Red Bull Salzburg: Traumtore steigern das Selbstvertrauen

Serienmeister Red Bull Salzburg wird auch zum Seriensieger. Beim 3:1 gegen Austria Klagenfurt gelangen dazu auch noch sehenswerte Treffer.

Red Bull Salzburg gewinnt und gewinnt. Auch Austria Klagenfurt konnte den Siegeszug der Bullen in der aktuellen Saison nicht stoppen. Neun Spiele in Serie hat Österreichs Fußballmeister bereits gewonnen. Ob gegen den FC Barcelona oder den Aufsteiger aus Klagenfurt - Andreas Ulmer und Co. gingen immer als Sieger vom Platz. Der neue Trainer der Bullen, Matthias Jaissle, weiß noch immer nicht, wie sich eine Niederlage in einem Pflichtspiel als Salzburg-Trainer anfühlt. Der Deutsche kann mit seiner Truppe dem Rückspiel am ...