Red Bull Salzburg: Vor Hit in der Königsklasse wartet der Lieblingsgegner

Drei Tage bevor Red Bull Salzburg in Wolfsburg das Achtelfinalticket in der Champions League fixieren will, trifft die Elf von Trainer Matthias Jaissle am Samstag in der Bundesliga auf Ried.

SN/gepa Ried-Verteidiger Constantin Reiner (l.) will am Samstag Bullen-Torjäger Karim Adeyemi stoppen.