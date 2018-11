Red Bull Salzburg: Youngster Haidara fordert den Weltmeister

Salzburgs Amadou Haidara steht in der Europa League besonders im Mittelpunkt. Denn der Youngster gehört zu einem ganz elitären Kreis.

Er steht längst auf den Wunschzetteln vieler Clubs aus den europäischen Topligen: Amadou Haidara von Fußballmeister Red Bull Salzburg besitzt bei den Bullen zwar noch einen Vertrag bis 2022, aber die große Fußballwelt lockt schon jetzt den Nationalspieler aus Mali. Daher steht der 20-Jährige am Donnerstag in der vierten Runde der Gruppenphase der Europa League beim Gastspiel der Salzburger in Trondheim gegen Rosenborg wieder besonders im Mittelpunkt. Im Fernduell um den besten Nachwuchsspieler misst sich Haidara nämlich mit den europäischen Toptalenten um den Superstar von Paris St.-Germain, Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé.

Haidara ist nämlich weiter gut im Rennen um den Golden-Boy-Award. Diese Auszeichnung wird jedes Jahr von der italienischen Zeitung "Tuttosport" an den besten U21-Kicker verliehen. Nachdem dem Salzburger Mittelfeldspieler bereits vor einiger Zeit der Sprung in die Top 40 gelungen ist, schaffte er es nun sogar unter die 20 besten Jungprofis. Der Golden Boy gilt als Weltfußballer-Wahl für U21-Profis. Die Konkurrenz für Haidara scheint jedoch übermächtig und unschlagbar. Vor allem Weltmeister Mbappé steht ganz oben auf der Liste. Schon vergangene Saison hatte der Angreifer von Frankreichs Topclub PSG die Auszeichnung als "Golden Boy" erhalten. Der Torjäger des überlegenen Tabellenführers der Ligue 1 könnte der erste Spieler sein, der die Auszeichnung zwei Mal erhält. Mbappé geht als ganz klarer Favorit in das Rennen. Alles andere als seine Wahl wäre als Überraschung zu werten. Aber wer weiß, vielleicht kann Haidara mit weiteren Topleistungen auf internationaler und nationaler Ebene Mbappé im Kampf um den Titel noch fordern. Ebenfalls nominiert sind noch Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, Patrick Cutrone (AC Milan), Ajax-Star Matthijs de Ligt oder auch Achraf Hakimi von Borussia Dortmund und der Ex-Salzburger Dayot Upamecano von RB Leipzig.

Als aktuell drittbester Bullen-Torschütze in internationalen Bewerben mit insgesamt bisher fünf Treffern geht Haidara in die Partie gegen Trondheim. Und beim 2:1 am vergangenen Sonntag gegen Mattersburg zeigte Haidara auch eine ganz starke Leistung. Mit seiner Dynamik und Übersicht brachte er immer wieder das Spiel der Bullen in Schwung. Salzburg-Trainer Marco Rose kann davon ausgehen, dass Haidara seine gute Form weiter ausspielt. Trotz seiner Jugend ist der "Blondschopf" kaum Leistungsschwankungen unterlegen, gehört immer zu den auffälligsten Bullen.

Noch haben die Salzburger in dieser Saison kein Spiel verloren. Und auch für Rosenborg wird es enorm schwierig, die Bullen zu biegen. Auch Rose zeigte sich nach dem Sieg gegen Mattersburg zufrieden. "Es war eine gute Leistung. Die Mannschaft hat sehr viel Druck gemacht und mit hoher Intensität agiert. Trotz der zuletzt vielen Spiele", resümierte der 42-Jährige. Jeder Sieg sei enorm wichtig.

Auch Abwehrchef André Ramalho fand kaum ein Haar in der Suppe. "Wir müssen nicht immer 5:0 gewinnen, ein Tor Unterschied reicht auch", betonte der Brasilianer, der wie Angreifer Fredrik Gulbrandsen mit den Gedanken schon beim Rückspiel in Trondheim ist. "Es wird nicht einfach, weil sich die Mannschaft aus meiner Heimat zuletzt wieder konsolidiert hat. Wir treten aber auch dort an, um zu gewinnen", sagte der Norweger im Bullen-Dress. Gelingt ein Sieg, wäre es auch für Haidara ein Pluspunkt im Duell mit Mbappé.