Red-Bull-Sportdirektor: "Die Champions League kann man nicht planen"

Im elften Anlauf soll es endlich klappen: Was der Einzug in die Fußball-Königsklasse für Red Bull Salzburg bedeuten würde und was ein abermaliges Scheitern, erklärt Sportdirektor Christoph Freund im SN-Interview.

SN/gepa Sportdirektor Christoph Freund begegnet der Champions League mit einem Lächeln.