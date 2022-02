Red-Bull-Star Karim Adeyemi: "Ich bin ein Münchner Junge"

Salzburgs Vorfreude auf den Champions-League-Hit ist groß. Allen voran bei Stürmer Adeyemi, dessen Karriere einst beim FC Bayern begonnen hat. Eine Rückkehr ist dennoch unwahrscheinlich.

Es ist der (vorläufige) Höhepunkt in der Clubgeschichte des FC Red Bull Salzburg: Am Mittwoch gastiert im Achtelfinale der Fußball-Champions-League der deutsche Rekordmeister Bayern München in der mit 29.520 Zuschauern restlos ausverkauften Bullen-Arena in Kleßheim.

Als "historisch" bezeichnet man das Duell beim österreichischen Serienmeister. Sehr wohl in dem Wissen, dass man gegen "die aktuell vielleicht weltbeste Vereinsmannschaft" spiele und "krasser Außenseiter" sei, wie Salzburgs Trainer Matthias Jaissle betonte. "Dennoch wollen wir mutig auftreten und versuchen, unsere Art des ...