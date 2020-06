Der US-Amerikaner freute sich nicht nur über das 2:0 gegen Rapid, sondern auch über das "Kompliment" ein Thema beim deutschen Großclub zu sein. Die Spekulationen wollte er weder bestätigen, noch dementieren.

Fast drei Monate sind seit dem letzten Auftritt des FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga vergangen. Dann war es endlich so weit. Noch dazu gastierte beim langersehnten Neustart der Rekordmeister, Erzrivale und Titelkonkurrent Rapid Wien im Spitzenspiel in der ...