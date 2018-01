Reich, reicher, Manchester United

ManU ist der umsatzstärkste Club im Milliardengeschäft Fußball. In Österreich ist Serienmeister Red Bull Salzburg die klare Nummer eins.

Nicht nur sportlich hat Red Bull Salzburg nach vier Meistertiteln und vier Cupsiegen in Serie allen Grund zur Freude. Auch wirtschaftlich haben die Bullen ein Rekordjahr hinter sich. Mit einem Umsatz von 107,62 Millionen Euro in der Saison 2016/17 ist Salzburg die klare Nummer eins in Österreichs Fußball-Bundesliga. Das geht aus der Studie "Football Money League" hervor, die das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte zum 21. Mal durchgeführt und am Dienstag veröffentlicht hat.