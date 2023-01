Rekordbulle Andreas Ulmer: "Schade, dass Francesco Totti nicht mehr spielt"

Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer ist wieder fit und im Trainingslager in Marbella voller Tatendrang. Auch das Europa-League-Duell gegen AS Rom ist schon im Hinterkopf. Am Montag gab es einen 2:1-Sieg im Testspiel gegen den tschechischen Rekordmeister Sparta Prag.

SN/fc red bull salzburg Andreas Ulmer hat noch nicht genug.