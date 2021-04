Sahli: "Ich bin Red Bull sehr dankbar"

Der Salzburger Mohamed Sahli trifft mit dem WAC auf seinen Ex-Club.

Nach der turbulenten Zeit rund um die Trennung von Trainer Ferdinand Feldhofer ist der WAC wieder in Fahrt gekommen. Die Wolfsberger feierten zuletzt gegen die WASG Tirol (2:0) und Sturm Graz (1:0) Siege und sind als Fünfter wieder voll im Rennen um einen internationalen Startplatz. "Wir wollen auch in der kommenden Saison in Europa spielen und werden alles dafür geben, um dieses Ziel in den noch ausstehenden Runden zu erreichen", betont WAC-Co-Trainer Mohamed Sahli, der mit seiner Mannschaft am Sonntag zu Hause auf den überlegenen Tabellenführer Red Bull Salzburg trifft.

Dass die Kärntner gegen die Bullen bestehen können, haben sie in dieser Saison schon bewiesen. Vier Tage vor Weihnachten besiegte der WAC die Salzburger in der Bullen-Arena sensationell mit 3:2. Sahli, der seit Juli 2019 bei den Lavanttalern unter Vertrag steht, traut seiner Mannschaft auch dieses Mal eine Überraschung zu: "Wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht, dann ist in unserem Stadion sicher wieder etwas möglich. Und nach zwei Siegen in Serie haben wir auch das nötige Selbstvertrauen."

Für Aufregung unter einigen heimischen Fußballexperten sorgte unter der Woche die Trainerentscheidung beim WAC: Der Deutsche Robin Dutt wird ab Sommer an der Seitenlinie der Wolfsberger stehen. Ob Sahli über die aktuelle Saison hinaus als Co-Trainer arbeiten wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen. "Es gibt zeitnah ein Gespräch mit dem Präsidenten, danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl beim Club und würde gern noch länger bleiben."

Mit Salzburg verbindet der gebürtige Tunesier nur gute Erinnerungen. Nachdem ihm als Aktiver der Sprung in den Profibereich verwehrt geblieben war, stieg der gebürtige Tunesier bereits mit 30 Jahren ins Trainergeschäft ein. Nach einem halben Jahr beim Unterhaus-Club SSK folgte der Sprung zum Red-Bull-Nachwuchs. "Ich war sieben Jahre bei Red Bull und bin dem Verein sehr dankbar. Ich habe sehr viel gelernt und mich als junger Trainer sehr gut entwickeln können", betont der 43-Jährige, der noch immer einen guten Draht zu vielen Mitarbeitern bei den Bullen hat. Am Sonntag werden diese Freundschaften aber für 90 Minuten ruhen.