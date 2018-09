Salzburg betrieb Frustbewältigung: 3:1 gegen Admira

Red Bull Salzburg hat in der Fußball-Bundesliga verhaltene Frustbewältigung betrieben. Beim 3:1-Heimsieg gegen die Admira waren den Salzburgern die Nachwirkungen der neuerlich verpassten Champions League anzumerken, der sechste Saisonsieg war aber hochverdient. Das Team von Trainer Marco Rose ist in der Liga weiter ohne Punktverlust und vier Punkte vor St. Pölten an der Tabellenspitze.

SN/APA/KRUGFOTO Minamino überwindet Admira-Goalie Leitner zur 1:0-Führung