Salzburg gastiert in 1. Runde des ÖFB-Cups in Parndorf

Titelverteidiger Salzburg gastiert in der 1. Runde des ÖFB-Fußball-Cups bei SC/ESV Parndorf aus der Burgenlandliga. "Losfee" Peter Stöger zog die Mozartstädter bei einer Auslosung in Wien am Freitagabend als letztes Team. Rapid reist zu SV Allerheiligen in die Steiermark, der LASK spielt im Oberösterreich-Duell bei Sportunion Vöcklamarkt ebenfalls gegen einen Vertreter der Regionalliga Mitte.

Sturm Graz ist bei USK Anif aus der Regionalliga West, die Austria bei ASKÖ Köttmannsdorf aus der Kärntner Liga im Einsatz. Gespielt wird von 19. bis 21. Juli, also eine Woche vor dem Auftakt in die Fußball-Bundesliga. Die Auslosung der 1. Runde des ÖFB-Fußball-Cups vom Freitag: USV St. Anna am Aigen - SC Kalsdorf FC Mauerwerk Wien - Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf FC Gleisdorf 09 - ASV Draßburg ATSV Wolfsberg - ASK Elektra WSC Hertha Wels - VfB Hohenems Union Gurten - FC Zell am See Edelweiß Linz - FC Admira SC Wiener Viktoria - TSV Hartberg SK Treibach - WSG Swarovski Tirol FC Kitzbühel - Wacker Innsbruck SV Gloggnitz - SKN St. Pölten FCM Traiskirchen - SV Horn SV Seekirchen - SKU Amstetten ASKÖ Köttmannsdorf - Austria Wien FC Langenegg - Austria Klagenfurt SV Hall - FC Juniors OÖ ASK Ebreichsdorf - SV Lafnitz USK Anif - Sturm Graz SC Neusiedl/See - GAK SV Leobendorf - Blau Weiß Linz FC Kufstein - SCR Altach FC Wolfurt - FAC ASK-BSC Bruck/Leitha - SV Ried TuS Bad Gleichenberg - Vorwärts Steyr ATSV Stadl Paura - Austria Lustenau SV Union Allerheiligen - Rapid Wien SAK Klagenfurt - WAC SC Pinkafeld - SV Mattersburg SC Schwaz - Kapfenberger SV Sportunion Vöcklamarkt - LASK Wiener Sport Club - FC Dornbirn SC/ESV Parndorf - Red Bull Salzburg Spieltermine von 19. bis 21. Juli Quelle: APA