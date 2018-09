Salzburg nach 3:1-Sieg in St. Pölten in Liga weiter makellos

Red Bull Salzburg ist in der Fußball-Bundesliga weiter makellos unterwegs. Der Titelverteidiger gewann am Samstag den Schlager bei Verfolger SKN St. Pölten in der NV Arena verdient 3:1 (1:1) und hält damit auch nach der siebenten Runde beim Punktemaximum. Der Vorsprung auf die Niederösterreicher, die am Sonntag vom LASK auf Rang drei verdrängt werden könnten, wurde auf sieben Punkte ausgebaut.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Die Salzburger behalten ihre weiße Weste