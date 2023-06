Salzburg-Rückkehrer Alexander Schlager im Interview: "Ich werde mich nicht zurücklehnen"

Alexander Schlager ist bei Red Bull Salzburg nur als Ersatzgoalie eingeplant. Trotzdem sieht er seine Rückkehr durchwegs positiv.

Mit starken Leistungen hat sich Alexander Schlager in den vergangenen Jahren in die Fokus gespielt. Der Salzburger schaffte den Sprung in die Nationalmannschaft und wurde immer wieder mit internationalen Vereinen in Verbindung gebracht. Dass er im Sommer zu seinem Heimatclub Salzburg zurückkehrt, überrascht trotzdem nicht. Etwas kurios ist aber, dass sich einer der besten österreichischen Torhüter beim Serienmeister wohl mit einer Nebenrolle zufrieden geben muss. Im SN-Interview erklärt Schlager, warum ihn dieser Wechsel trotzdem sehr glücklich macht.

Zum Abschied standen Sie am Sonntag in Graz nicht im Kader. Ist die Verabschiedung ausgefallen? Alexander Schlager: Nein. Ich wurde beim letzten Heimspiel gegen Austria Wien gebührend verabschiedet und hatte mit der Mannschaft danach noch ein nettes Abschlussessen. Es war ein wunderschöner Abschied.

Was war der Hauptgrund für Ihre Entscheidung, den LASK zu verlassen? Ich will neue Erfahrungen und Momente sammeln. Sportlich will ich mich natürlich auch noch einmal weiterentwickeln. Für meine Familie und mich passt die Rückkehr in meine Heimatstadt perfekt.

Nach einem kurzen Urlaub geht es mit dem ÖFB-Team in der EM-Qualifikation weiter. Da Sie der einzige heimische Tormann sind, der in dieser Saison fast durchgehend auf einem hohen Niveau gespielt hat, stehen Ihre Chancen auf ein Stammleiberl nicht schlecht. Das kann ich schwer einschätzen. Ich fahre ohne große Ansprüche zum Nationalteam und will die Zeit mit der Mannschaft einfach genießen. Natürlich werde ich im Training Gas geben und zeigen, dass ich bereit bin.

Sie hatten einige Angebote aus dem Ausland, warum haben Sie sich für eine Rückkehr nach Salzburg entschieden? Aus meiner Sicht ist Red Bull Salzburg der perfekte Verein. Ich bin bei diesem Verein groß geworden und habe nun die Möglichkeit für den besten Club in ganz Österreich zu spielen. Ich freue mich auf die Herausforderung und werde mein Bestes geben, um mit dem Verein viel zu erreichen.



Sie kehren aber nicht als Nummer eins zurück, sondern werden sich hinter einem jungen Goalie anstellen müssen. Das ist mir bewusst. Das Gesamtpaket ist für mich aber trotzdem perfekt. Und ich werde mich sicher nicht zurücklehnen, sondern vom ersten Tag an Gas geben. Im Fußball kann es sehr schnell gehen, wenn sich eine Chance ergibt, dann will ich bereit sein. Derzeit mache ich mir über die Situation keine Gedanken, sondern bin froh, dass ich wieder bei meinem Jugendclub bin.



Sind Sie mit 27 Jahren nicht zu jung für die Reservistenrolle? Es wird sicher Menschen geben, die meinen Schritt nicht verstehen. Mir ist aber wichtig, dass ich happy bin. Und ich bin mit meiner Entscheidung sehr happy. Ich freue mich, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam Ziele erreichen und miteinander viele coole Sachen erleben. Zudem bekommt man nicht oft die Gelegenheit in seiner Heimat auf höchstem Niveau zu spielen.



Verbauen Sie sich mit dem Wechsel nicht die Chance auf die EM 2024 in Deutschland? Ganz ehrlich, so weit denke ich nicht. Ich habe es in den vergangenen Jahren immer wieder gemerkt, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist. Es kommt oft ganz anders, als man es sich denkt. Beim LASK war ich zu Beginn auch nur die Nummer zwei, letztendlich habe ich mich aber durchgesetzt.



Sie haben einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Wird Salzburg ihre letzte Karrierestation? Daran denke ich jetzt noch nicht. Aber es könnte gut sein, dass ich lange bleibe und danach im Verein eine andere Aufgabe übernehme. Vorrangig ist für mich aber die nähere Zukunft.



Welche Ziele wollen Sie mit Red Bull Salzburg erreichen? Auf jeden Fall beide nationalen Titel gewinnen. Das wird aber von Jahr zu Jahr schwerer. Die Konkurrenz wird immer stärker. International muss man abwarten, welche Gegner in der Champions League auf uns warten. Salzburg wird aber auf jeden Fall Jahr für Jahr eine Truppe haben, mit der viel möglich sein wird.