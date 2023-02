Salzburg trifft im Youth-League-Achtelfinale auf Real Madrid

Red Bull Salzburg bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Youth-League mit Real Madrid zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Die Partie in der Runde der letzten 16 des U19-Pendants zur Champions League geht am 1. März (14.00 Uhr) auf spanischem Boden über die Bühne. Es ist zugleich eine Neuauflage des Halbfinales von 2020, in dem sich die jungen "Königlichen" in Genf mit 2:1 durchgesetzt hatten.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Auf Ingolitsch' Truppe wartet eine große Herausforderung