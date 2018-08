Salzburg will CL-Schmerz gegen Admira verarbeiten

Das unglückliche Aus im Play-off für die Fußball-Champions-League am Mittwoch schmerzt Red Bull Salzburg noch immer. In der Bundesliga will Marco Roses Team am Sonntag (17.00 Uhrgr) gegen Admira Wacker in der sechsten Runde aber den nächsten Schritt in der Schmerzbewältigung setzen. Die Vorzeichen sind klar. Salzburg hat bisher alle Spiele gewonnen, die Admira erst ein Tor geschossen.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Marco Rose: "Wir wollen eine gute Leistung bringen"