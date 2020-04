Salzburg will "so schnell wie möglich" mit Training starten

Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg sieht der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Kleingruppen von fünf bis sechs Spielern in der Bundesliga zuversichtlich entgegen. Die "Bullen" wollen laut Geschäftsführer Stephan Reiter "so schnell wie möglich mit unserem Training in Kleingruppen starten, idealerweise am kommenden Montag".

SN/APA/BARBARA GINDL RB-Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter