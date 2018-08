Salzburg zwischen Belgrad-Spielen in Altach gefordert

Fußball-Meister Red Bull Salzburg will die Generalprobe für das am Mittwoch folgende Entscheidungsspiel gegen Roter Stern Belgrad um den Einzug in die Champions League nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Bundesliga-Tabellenführer gastiert am Samstag (17.00 Uhr) in Altach. Trotz erneuter Personalrotation soll beim Schlusslicht im fünften Ligaspiel der fünfte Sieg eingefahren werden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Trainer Rose wird wieder kräftig rotieren