Patrick Farkas ist am Montag vom Fußball-Bundesliga-Strafsenat für ein Spiel gesperrt worden. Der Außenverteidiger von Tabellenführer Red Bull Salzburg hatte am Sonntag beim 2:2 in Mattersburg wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Rapids Co-Trainer Martin Bernhard kam nach einer Anzeige nach dem Duell mit seinem Ex-Club Altach ohne Strafe davon, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt.

(APA)