Salzburgs Cup-Triumph stand im Zeichen von Torjäger Konaté und Sportdirektor Freund

Red Bull Salzburg stieg nach einem makellosen 6:0 über Ostliga-Aufsteiger Ardagger/Viehdorf in die zweite Runde des ÖFB-Cups auf.

BILD: SN/RBS VIA GETTY

Erstes Pflichtspiel, erster Sieg für Red Bull Salzburg: Die Bullen feierten in der Sonntagsmatinee gegen den Regionalligisten Ardagger/Viehdorf einen souveränen 6:0-Kantersieg und stehen damit wie erwartet in der zweiten Cuprunde, die am 30. Juli ausgelost und von 26. bis 28. ...