Salzburgs Europa-Reise beginnt am Samstag im "Ländle"

Red Bull Salzburg ist schon in Champions-League-Stimmung. Die rund um die Auslosung entstandene Euphorie wollen sich die Bullen gegen Austria Lustenau zunutze machen.

SN/photo by jasmin walter - fc red bull salzburg/fc red bull salzburg via getty images)

Der Spagat zwischen der am Donnerstag in Istanbul erfolgten Champions-League-Auslosung und dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (17 Uhr) bei Aufsteiger Austria Lustenau ist groß. Abomeister Red Bull Salzburg muss sich schnellstmöglich aus den Königsklassen-Träumen in den Fußball-Alltag zurückholen, denn im "Ländle" geht es nicht nur um drei Punkte für die Tabelle, sondern auch darum, endlich in einen Rhythmus zu finden. "Es gibt noch das eine oder andere zu tun, wo wir uns verbessern müssen, damit wir gerade in der Champions League ...