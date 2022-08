Salzburgs Stürmerduo "Šeškonando" steht für Spektakel

Ein freier Tag am Dienstag bot Trainer Matthias Jaissle und seinen Meisterkickern die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was beim 2:1-Sieg gegen den WAC weniger gut lief - und was sehr gut. Zu Letzterem gehört zweifellos die Erkenntnis, dass das neue Stürmerduo Benjamin Šeško und Fernando prächtig harmoniert. "Šeškonando" brachte die WAC-Abwehr mit viel Wucht und Schnelligkeit vor allem in der ersten Hälfte gehörig ins Schwitzen. Šeško erzielte dabei sein zweites Bundesligator in dieser Saison - beide übrigens in Heimspielen und noch ...