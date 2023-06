Schlager gegen Köhn: Ralf Rangnick befeuert das Torhüterduell bei Red Bull Salzburg

Der ÖFB-Teamchef lobt Torhüter Alexander Schlager für seine Leistung gegen Schweden und hofft, dass er bei Red Bull Salzburg auch Spielpraxis erhält.

Die Ausgangslage war eigentlich glasklar: Torhüter Alexander Schlager wechselte vor drei Wochen als Nummer zwei hinter Philipp Köhn zu Red Bull Salzburg. Das wurde von Sportdirektor Christoph Freund in diversen Interviews so bestätigt und Schlager selbst schien damit auch kein Problem zu haben. Zu groß war das Heimweh des gebürtigen Salzburgers, dessen kleine Familie am Stadtrand lebt, zu lukrativ - sportlich wie finanziell - das Angebot der Bullen.

Doch dann kam dem an sich perfekten Plan des Fußball-Serienmeisters ...