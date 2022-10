Schwere Muskelverletzung: Red-Bull-Stürmer Fernando kehrt erst 2023 zurück

Red Bull Salzburg muss noch länger auf den brasilianischen Stürmer verzichten. Die Verletzung ist viel schwerer als gedacht.

Die jüngsten Ergebnisse von Fußballmeister Red Bull Salzburg zeigen einen klaren Trend: In der Defensive stehen die Bullen glänzend. Sie lassen wenig Chancen und kaum Tore zu, was allerdings auf Kosten der Offensive geht. Fünf der letzten acht Pflichtspiele endeten 1:1, insgesamt gelangen in diesem Zeitraum "nur" zwölf Treffer. Das ist untypisch für die Torfabrik Red Bull Salzburg.

Ein Grund dafür ist sicher auch das Fehlen von Stürmerstar Fernando. Der 23-jährige Brasilianer verletzte sich heute vor einem Monat ...