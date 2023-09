Sieg von Red Bull Salzburg gegen Benfica Lissabon: Vom Wert dieses Fußballwunders

Plus

Cheftrainer Gerhard Struber hat den 2:0-Auswärtssieg gegen Benfica Lissabon als "magic moment" bezeichnet, tatsächlich darf man Salzburgs Champions-League-Auftritt beim portugiesischen Rekordmeister als kleines Fußballwunder werten. Denn so oft haben die Bullen in der Königsklasse noch nicht gewonnen, schon gar nicht auswärts in einem Hexenkessel wie dem Stadion da Luz vor 61.000 enthusiastischen Fans.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Die Bullen feierten am Mittwoch einen sensationellen 2:0-Auswärtssieg.