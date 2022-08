SN-Analyse: Wie Red Bull Salzburg nach der Pleite reagieren könnte

Der Trainer von Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, hat viele Möglichkeiten, seine Startelf gegen Hartberg neu zu bilden. Wer auch immer spielt, es muss wieder mehr Leidenschaft gezeigt werden.

Matthias Jaissle hat in den ersten zwei Bundesliga-Runden ein und derselben Startelf sein Vertrauen geschenkt - mit zwei völlig unterschiedlichen Ausgängen. Gab es beim 3:0 im Saisoneröffnungsspiel gegen Austria Wien noch ein Offensivfeuerwerk, präsentierten sich die Bullen beim 1:2 gegen Sturm Graz offensiv harmlos und in der Abwehr fehleranfällig. Man habe die Grundtugenden des Red-Bull-Fußballs vermissen lassen, monierte der Trainer nach einer der seltenen Salzburger Liga-Niederlagen. Für das nächste Punktspiel am Samstag in Hartberg gilt es das Zweikampfverhalten und die ...