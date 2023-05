SN-Einzelkritik: Junior Adamu kam, sah und traf

Club-Ikone Alexander Walke bekam bei seinem Abschiedsspiel noch einmal 33 Minuten geschenkt. Der bald 40-Jährige musste sich im Tor von Red Bull Salzburg kaum auszeichnen. Ins Blickfeld spielte sich am Pfingstsonntag vor allem "Joker" Junior Adamu mit zwei Toren und einem Assist.

Einer ersten Halbzeit zum Vergessen folgten gegen Austria Klagenfurt furiose 45 Minuten, in denen sich bei Red Bull Salzburg vor allem der eingewechselte Junior Adamu in Szene setzen konnte. Der ÖFB-Stürmer war im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison der herausragende Bulle.

Alexander Walke, seit 2010 Torhüter von Red Bull Salzburg und zwischendurch auch Kapitän seines Teams, wurde in Anlehnung an seine Rückennummer in der 33. Minute wie vereinbart ausgewechselt. Bei seiner Verabschiedung bildeten Spieler und Betreuer ein Spalier. Von ...